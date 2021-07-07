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В Калининграде медработника задержали за выдачу фейковых справок о прививках

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области впервые задержан медицинский работник за изготовление поддельных документов о вакцинации против COVID-19, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду.

"Задержанной оказалась старший администратор одной из поликлиник Калининграда. Предварительно установлено, что злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию", - сказала Волк.

Представитель полиции отметила, что за поддельный документ администратор требовала от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские располагают сведениями о том, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.

Полицией в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Кроме того, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности", - добавила Волк.

В Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в течение последнего месяца. За последние сутки зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции.

В тоже время в регионе в три раза выросли темпы вакцинации по сравнению с серединой июня. К настоящему времени привито 182 334 человека, из них двукратно - 130 940.

С 17 и 23 июня, а затем с 1 июля в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе и сектора гостеприимства и общепита.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Калининград МВД Ирина Волк Коронавирус

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