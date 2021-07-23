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AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken подключатся к эксперименту по маркировке пива в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken Russia - крупнейшие пивоваренные компании в России, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП), - приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ.

"Члены АПП примут участие в эксперименте, чтобы не допустить снижения объемов производства, снизить риски потери акцизных отчислений, а также удержать категорию от падения и обоснованно предотвратить внедрение избыточных требований в рамках эксперимента", - говорится в сообщении ассоциации.

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Вместе с тем, компании-участницы АПП по-прежнему считают цифровую маркировку пива избыточным инструментом контроля: в категории отсутствует контрафактная составляющая, а действующая система ЕГАИС позволяет практически полностью прослеживать производство и оборот пива для выявления неучтенной продукции, отметил председатель совета АПП Андрей Губка (его слова приводятся в сообщении).

В настоящее время компании проводят консультации с регулятором и оператором системы маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" об условиях участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены компаниями самостоятельно.

Предполагается, что AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken станут участниками эксперимента до конца года.

Если правительство РФ по результатам эксперимента примет решение о введении обязательной маркировки пивоваренной продукции, члены АПП будут настаивать на поэтапном внедрении маркировки - отдельно для каждого формата упаковки: кег, ПЭТ, стеклянной бутылки и алюминиевой банки. При этом сроки реализации проекта должны учитывать наличие реальных технических решений, возможности поставщиков оборудования и самих производителей по установке и наладке нового технологического оборудования, подготовки ИТ-систем и изменения бизнес-процессов, считает АПП. При принятии решений также нужно учитывать высокую сезонность производства пива. Свои предложения АПП направила в Минпромторг.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) начался в России с 1 апреля. Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года.

На AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken приходится около 70% российского рынка пива. Компании управляют 26 пивоваренными заводами и 7 солодовенными комплексами в 23 субъектах РФ.

AB InBev Efes Carlsberg Heineken Ассоциация производителей пива

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