Эксперимент по маркировке пива за месяц охватил 17% рынка

В апреле к проекту присоединились 95 компаний

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - К эксперименту по маркировке пива за месяц присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые охватывают 17% рынка, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператор системы маркировки в России.

Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, начался 1 апреля и завершится 31 августа 2022 года. В рамках пилота ЦРПТ выдает коды на безвозмездной основе.

За месяц для участников эксперимента было выпущено более 5 тыс. кодов маркировки.

"За первый месяц работы эксперимента по маркировке пива мы видим большой интерес отрасли. Мы находимся в постоянном диалоге с отраслью, рассчитываем в результате эксперимента найти комфортные условия для интеграции компаний в систему маркировки", - заявил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров (его слова процитированы в сообщении).

"На примере других товарных групп мы видим, что внедрение маркировки не влияет на цены продукции, но при этом приносит положительный эффект. Например, в 2021 году доля нелегального табака снизилась впервые за 6 лет, а в категории шуб, по данным Российского пушно-мехового союза, маркировка позволила вывести из тени 50% продукции", - сказал он.

Объем нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12%, отмечает ЦРПТ. "Обеление" рынка, на которое направлена маркировка, приведет к увеличению прибыли производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год, говорится в сообщении.

Против введения маркировки выступали крупнейшие пивоваренные компании РФ - AB InBev Efes (СП Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken, на которых приходится около 70% российского рынка пива. Проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, маркировка ударит по добросовестным производителям: приведет к росту их затрат, замедлит скорость линий и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен на пиво, предупреждали пивовары.