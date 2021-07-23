Глава отделения ПФР по Челябинской области арестован на 2 месяца

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Тракторозаводский районный суд Челябинска в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Чернобровин арестован до сентября, сказала консультант суда Гульнара Галиева.

Ему предъявлено обвинение по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, вину чиновник не признает.

Представитель суда также уточнил агентству, что адвокат ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме из-за оглашения сведений о состоянии здоровья обвиняемого, однако следователь и прокурор возражали против этого. В итоге суд разрешил присутствовать журналистам при условии неразглашения некоторых персональных данных об обвиняемом.

Прокурор поддержал ходатайство об аресте, адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей - домашний арест или залог. В частности, от имени семьи дочь предлагала внести залог в размере 2,5 млн рублей, пояснили в суде.

Ранее в пятницу региональное СУ СКР сообщило, что Чернобровину было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). "По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда", - заявили в СКР.

Управляющий ОПФР по Челябинской области был задержан в четверг, 22 июля. Чернобровина доставили в следственные органы из больницы, где он находился на лечении.

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Чернобровина, челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило его членство в партии.

Задержания в челябинском отделении ПФР

До этого, 12 июля при получении взятки в размере 3,1 млн рублей был задержан заместитель управляющего региональным ОПФР Александр Орехов. Он обвиняется по той же статье, что и его руководитель. По версии следствия, взятка была передана представителем ЧОПа за помощь в получении контрактов на охрану подразделений ПФР в регионе. Вину Орехов признал и сотрудничает со следствием.

Также был задержан по обвинению во взяточничестве подчиненный Орехова - начальник административно-хозяйственного отдела регионального ОПФР Рудольф Зайцев. Он обвиняется в получении взятки в сумме более 1 млн рублей за совершение в пользу физлица и возглавляемой им коммерческой организации действий, входящих в его полномочия. Зайцеву также предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Оба по решению суда отправлены под домашний арест: Орехов - до 12 сентября, Зайцев - до 17 сентября.