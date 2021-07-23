Набиуллина предупредила о новых мерах по охлаждению потребкредитования

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России отмечает признаки перегрева в потребительском кредитовании и скоро примет дополнительные макропруденциальные меры для охлаждения этого сегмента, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается необеспеченных потребительских ссуд, здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева. Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле. С 1 июля мы вернули риск веса по потребкредитам на допандемический уровень, но с учетом данных за последние месяцы, в ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка", - заявила она.

По ее словам, темпы кредитования населения и бизнеса в целом находятся вблизи максимальных значений за последние годы.

"Многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам. Мы повысили прогноз по росту кредита на этот год. Ипотечное кредитование продолжит динамично расширяться, но все же несколько замедлится после изменения условий программы льготной ипотеки", - добавила председатель ЦБ.

Банк России в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в на 2021 год с 10-14% до 11-15%, на 2022 год - с 8-12% до 9-13%. В частности, прирост корпоративного кредитования в 2021 году повышен с 8-12% до 9-13%, розничного - с 15-19% до 18-22%, в том числе по ипотеке - с 16-20% до 20-24%.

"Мы уже обсуждаем и, буквально, в ближайшее время будем принимать решения по дополнительным мерам (в отношении охлаждения потребкредитования - ИФ), потому что видим рост кредитов с высоким показателем долговой нагрузки, и считаем, что это рискованно, и по ним нужно будет принять дополнительные меры. Таким образом снизить в конечном счете на прогнозном горизонте темпы роста розничного кредитования, чтобы они больше соответствовали динамики доходов", - добавила Набиуллина.