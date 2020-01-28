ЦБ увидел дополнительные риски в увеличении банками сроков по потребкредитам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ увидел дополнительные риски в увеличении банками сроков потребительских кредитов для снижения ежемесячных платежей клиентов и, как следствие, показателя долговой нагрузки (ПДН), говорится в обзоре регулятора о развитии банковского сектора.

"По нашим оценкам, доля необеспеченных потребительских ссуд с контрактным сроком свыше 3 лет приближается к 60%. Эти факторы могут стать источниками роста кредитных рисков в будущем, особенно в ситуации экономического спада. Для минимизации рисков, связанных с удлинением сроков необеспеченных потребительских ссуд, максимальная срочность кредита при расчете ПДН (вне зависимости от фактического срока кредита) не может превышать 60 месяцев", - отмечает ЦБ.

Банк России обращает внимание на продолжение снижения месячного темпа прироста потребкредитования: увеличение в ноябре 2019 года на 0,9% по сравнению с 1,3% в октябре. В целом за 11 месяцев прошлого года портфель потребкредитов вырос на 20,1% - до 8,9 трлн рублей (51% от общего розничного портфеля). Потребкредитование в январе-ноябре 2018 года выросло на 21,8%.

Сдерживающее влияние на рост этого портфеля, по мнению ЦБ, оказывает введение с 1 апреля 2019 года надбавок к коэффициентам риска по высокомаржинальным потребкредитам, а также с 1 октября 2019 года - дополнительных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателей ПДН заемщика, полагает регулятор.

При этом рост потребкредитования все еще выше роста номинальных денежных доходов населения, которые, по оценке, выросли на 7,9% в III квартале 2019 года к соответствующему кварталу предыдущего года, что может говорить о росте долговой нагрузки.

"Доля необеспеченных потребительских ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней даже снизилась с начала года с 9,1% до 7,7% (по итогам ноября - ИФ), что объясняется эффектом роста портфеля и списанием проблемных кредитов. Однако данные винтажного анализа все же показывают небольшое ухудшение качества необеспеченных потребительских ссуд", - отмечает Банк России.

Некоторое беспокойство у ЦБ также вызывает по-прежнему высокая доля (около 36% в III квартале 2019 года) выданных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 10% до 20%). Вместе с тем регулятор отмечает снижение этого показателя по сравнению с IV кварталом 2018 года, когда он достигал 43,3%. "При этом позитивным фактором является крайне низкая доля (около 1%) выдач ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10%. Банком России рассматривается возможность дальнейшего повышения надбавок к коэффициентам риска для ипотечного жилищного кредитования, предоставленных заемщикам с высоким ПДН (более 50%)", - говорится в обзоре.

Рост ипотеки в ноябре 2019 года активизировался и достиг уровня начала года (+1,7% в ноябре по сравнению с +0,5% в октябре). За январь-ноябрь 2019 года этот портфель вырос на 15,6% - до 7,6 трлн рублей (около 43% совокупного розничного портфеля). "В целом рост портфеля ипотечного жилищного кредитования в течение 11 месяцев 2019 года был стабильным, а "провалы" в июле и октябре объясняются закрытием крупных сделок по секьюритизации", - отмечает Банк России.

Но даже с учетом этого фактора ипотечное кредитование заявлялось. Одной из причин замедления стало "ужесточение денежно-кредитных условий в конце 2018 - начале 2019 года вследствие ухудшения внешних условий во второй половине 2018 года", пояснили в ЦБ.

Вместе с тем, по мнению Банка России, ипотечное кредитование "имеет значительный потенциал ускорения роста в 2020 году из-за реализации отложенного спроса на жилье на фоне возобновившегося планомерного снижения процентных ставок с середины 2019 года".