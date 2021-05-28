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Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Недавно группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о законодательном ограничении банков в выдаче ряда займов закредитованным гражданам. Документ наделяет совет директоров ЦБ РФ правом устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов этого вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что регулатор сможет вводить ограничения в отношении розничных кредитов, за исключением ипотеки и автокредитов.

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ЦБ, обеспокоенный быстрым ростом необеспеченного потребкредитования, удовлетворен тем, что правительство согласовало законопроект, сказала на съезде Ассоциации банков России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Костин, выступавший следом, выразил опасения в связи с этой инициативой.

"Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жестко административным. И вообще, лиха беда начало. Потому что вот Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ИФ) предложила, а тут Николай Андреевич (Журавлев, зампред Совета Федерации, также участвующий в съезде - ИФ) уже говорит: "А давайте еще распространим, у нас слабоват документ. Давайте добавим другие ограничители". Честно говоря, сам принцип этот введения у нас вызывает некие сомнения", - заявил глава ВТБ.

Костин традиционно использовал яркий пример, чтобы проиллюстрировать свои опасения излишнего административного вмешательства в рыночные механизмы.

"Сейчас вот ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране", - сказал банкир.

"Конечно, может быть, такое сравнение не совсем адекватное, но, тем не менее, я бы все-таки хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много. И все-таки не прибегал к широкому спектру административных ограничений", - заявил глава ВТБ. При этом он подчеркнул, что всегда поддерживал предоставление законодателями дополнительных полномочий ЦБ для оздоровления банковского сектора, так как "все устали от постоянно разоряющихся банков, дыр, которые они делают в финансовой системе".

Законопроект, внесенный депутатами, планируется к вступлению в силу с 2022 года. ЦБ понимает, что введение количественных ограничений - это ответственный шаг, и будет "детально обсуждать" его с банками, сказала Набиуллина в своей речи на съезде.

Андрей Костин ВТБ ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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