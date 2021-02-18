Центробанк vs. Дикий Запад - вестерн с жестким регулированием. Обобщение

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская банковская система в 2020 году показала себя с лучшей стороны, продемонстрировав устойчивость и способность наращивать кредиты в стрессовой ситуации. Это дает Центробанку основания для отмены регуляторных послаблений и даже ужесточения регулирования, чтобы пресечь попытки недобросовестных игроков компенсировать сжатие маржи доходами от нелегальных операций. Таковы основные посылы программного выступления Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшего для банков весьма строго - если даже похвала для них оборачивается ужесточением регулирования, что уж говорить о критике.

Начали за здравие

Руководство Банка России уже много лет подряд в середине февраля проводит встречу с банкирами, в ходе которой анонсирует планы в сфере надзора и регулирования, а также обозначает проблемные моменты, на которые стоит обратить внимание кредитным организациям. В прошлом году, за месяц до прихода пандемии коронавируса в РФ, такая встреча традиционно прошла в подмосковном пансионате "Бор", в этом году общение прошло в онлайн-формате.

Свою программную речь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина начала оптимистично. "Я считаю, что банковская система достойно прошла прошлый год. Речь идет не только о том, что сама банковская система сохранила устойчивость, но и о том, что она выполнила свою миссию - оказала существенную поддержку экономике, реструктурируя кредиты, выдавая новые кредиты", - заявила она.

ЦБ остался доволен темпами роста кредитования, которые банки показали в прошлом году, и их консервативным подходом к оценке рисков.

"Реструктуризации кредитов стали одним из основных каналов поддержки экономики со стороны финансовой системы. И мы видим, что эти реструктуризации на фоне накопленного в предыдущие периоды запаса прочности защищают банковскую систему от того, чтобы кризис прошлого года не стал проблемой для финансовой системы в будущем", - указала Набиуллина.

ЦБ подсчитал, что с начала пандемии банки реструктурировали приблизительно 10% своего кредитного портфеля, пик реструктуризаций уже пройден. По оценкам самих банков, до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, это будет означать, что проблемными могут стать 2-3% кредитного портфеля, и банкам придется досоздавать по ним резервы.

"На наш взгляд, это не приведет к появлению каких-то системных рисков, так как и процесс признания убытков будет постепенным. По итогам прошлого кризисного периода это как минимум занимает года два, то есть это в любом случае не одномоментное создание резервов, и у большинства банков доходы позволяют создать резервы без необходимости тратить капитал. Запас капитала также в секторе значительный - он сохраняется на уровне около 6 трлн рублей, то есть это в три раза перекрывает потенциальный объем дорезервирования по реструктурированным кредитам", - отметила глава ЦБ.

Одной рукой дает, другой забирает

Набиуллина напомнила, что ЦБ в прошлом году принимал регуляторные послабления, чтобы дать банкам возможность быстро перестроиться на работу в кризисных условиях и поддержать своих клиентов. Она еще раз подтвердила позицию ЦБ, что эти послабления - временная мера, и надо вовремя из них выйти, чтобы внутри банковской системы не начали формироваться скрытые проблемы.

"Скрытые проблемы как раз и могут стать источниками в будущем системных рисков, поэтому мы не должны этого допускать", - предупредила глава Банка России.

"И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок - 1 июля. Может быть, с единственной оговоркой: мы готовы посмотреть на реструктурированные кредиты малому и среднему бизнесу в тех случаях, когда в регионах продолжают еще действовать ограничения на деятельность таких малых и средних компаний. (...) Тем не менее, на наш взгляд, банковская система готова к выходу из таких регуляторных послаблений", - добавила она.

Одновременно ЦБ понимает, что, несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать и экономику, и банки еще какое-то время. Поэтому, чтобы банки могли продолжать кредитование, регулятор намерен с 1 июля частично распустить буфер по необеспеченным кредитам на сумму свыше 100 млрд рублей.

Набиуллина предупредила, что роспуск буферов не означает сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования. ЦБ будет отслеживать ситуацию на рынке необеспеченного потребкредитования, который, судя по январской статистике, активно восстанавливается. "И если будут появляться признаки будущего перегрева, мы в этом году уже можем прийти к увеличению надбавок по вновь выдаваемым потребительским кредитам, чтобы не допустить неадекватного динамике доходов роста закредитованности граждан", - заявила она.

"Я особо еще раз хотела бы подчеркнуть, что выбор в пользу роспуска буферов, а не продления послаблений - это принципиальный момент. Мы не так давно ввели в регулирование макропруденциальные буферы - это часть нашей контрциклической политики. Что это означает? Что эти буферы капитала накапливаются в благополучные периоды и распускаются в кризисные. И сейчас именно такая ситуация. В отличие от послаблений макропруденциальная политика не позволяет маскировать проблемы, но дает больше комфорта банкам", - пояснила Набиуллина.

Меры ЦБ, не только временные, но и системные, в 2020 году позволили банкам высвободить капитал на 1 трлн рублей, что эквивалентно возможности расширения кредитования на 10 трлн рублей. Поэтому у банков есть возможность наращивать дальше кредитование, это очень важно на стадии восстановления экономики, указала она.

Тот, чье имя нельзя называть

Набиуллина не могла не затронуть тему усиления конкуренции за клиентов на фоне низких процентных ставок, которые давят на маржу и ставят под сомнение прежние бизнес-модели для многих банков. "Если в 2020 году банковская маржа сократилась несильно, по нашим оценкам, всего на 20 базисных пунктов, то есть осталась приблизительно такой, какой была до кризиса, то в дальнейшем снижение может быть более сильным из-за факторов развития конкуренции, новых моделей развития бизнеса и крупными банками, и в условиях достаточно низких процентных ставок", - указала она.

Чтобы зарабатывать, нужно постоянное развитие сервисов, технологий и продуктов. Также банки могли бы увеличивать эффективность и конкурентные позиции через консолидацию банков - правда, пока такие примеры немногочисленны, отметила она.

Пока явное движение в сторону новых бизнес-моделей ЦБ видит со стороны небольшого числа крупных игроков, создающих экосистемы. Набиуллина признала, что экосистемы привлекательны для клиентов и дают возможность получать многие сервисы в одном приложении.

"Но мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски: банки инвестируют средства вкладчиков в новые бизнесы, в свою экспансию. Отдача от этих бизнесов может быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов, все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатра или даже сети онлайн-кинотеатров, которым его банк владеет", - заявила она.

Другой вызов со стороны экосистем - это возможности для злоупотребления доминирующим положением, причем не только на рынке финансовом. И это может сказаться и на развитии нескольких секторов, и в конечном счете - на цене, качестве продуктов для конечных потребителей. Поэтому ЦБ ставит эту проблему и начинает вырабатывать подходы к регулированию экосистем, сказала Набиуллина.

Модель банкоцентричной экосистемы, центром которой является кредитная организация, развивает бывшая "дочка" ЦБ Сбербанк.

Дикий, дикий Запад

Если крупные банки в поисках новых источников доходов создают экосистемы, то небольшие пытаются заработать на недобросовестных практиках, используя разного рода хищнические схемы или мисселинг. "Были и такие, кто ударился, что называется, во все тяжкие и занялся нелегальными операциями, как, например, оказание услуг онлайн-казино - мы в прошлом году отзывали лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом. Поэтому мы за этим будем следить, за нелегальными операциями тоже", - заявила Набиуллина.

Она предупредила банкиров, что ЦБ не просто видит негативные практики, но будет на них реагировать. "И если банковское сообщество само окажется не в силах справиться с соблазном скатиться в опасные для потребителей практики, наша реакция будет адекватной", - заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ не видит ничего хорошего в том, что нужно постоянно вводить новые ограничения.

"Это в общем не является нашей политикой - постоянно вводить новые ограничения. Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада. Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в кошки-мышки. Банки придумывают новую "относительно легальную" схему, мы ее ликвидируем - будут появляться новые разочарованные клиенты. Это в конечном итоге будет выбивать почву из-под ног в финансовом секторе, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом", - заявила Набиуллина.

По ее мнению, уровень развития банков и финансового рынка позволяет развивать саморегулирование на банковском рынке, которого сейчас недостает. "Поэтому мы вынуждены вот таким вот путем ограничений и санкций действовать. На мой взгляд, это все же не долгосрочная тенденция, и мы должны подумать о том, чтобы институт саморегулирования каким-то образом постепенно развивать", - указала она.