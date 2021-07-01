В РФ продлили упрощенный порядок маркировки лекарств до февраля 2022 г.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на семь месяцев. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там пояснили, что по упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу.

"Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии", - отмечают в пресс-службе.

При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию.

"Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортеры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает", - говорится в сообщении.