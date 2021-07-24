ЦИК планирует исключить Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу планирует исключить кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина из федерального списка кандидатов партии, говорится в проекте постановления ЦИК РФ.

"В результате проверки (...) из Генеральной прокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем указанное требование (о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ) не выполнено", - говорится в проекте постановления ЦИК РФ в субботу.

Как ранее сообщали СМИ, бывшая жена Грудинина Ирина заявила в ЦИК РФ, что у него якобы есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы.

Замглавы Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос, связанный с возможным владением зарубежными активами кандидатом от КПРФ на предстоящих думских выборах. В КПРФ, в свою очередь, были полностью уверены, что никаких зарубежных активов у Грудинина нет.

Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России от КПРФ. Тогда он занял второе место с результатом 11,77% голосов.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать Грудинину депутатский мандат ушедшего из жизни парламентария Жореса Алферова, но получила отказ ЦИК.