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Памфилова сообщила о жалобах на выдвижение кандидатов-двойников в Думу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступают жалобы о выдвижении на предстоящие выборы в Госдуму кандидатов-двойников.

"К нам уже пришло несколько жалоб, и мы наблюдаем, что в ряде регионов применяется грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в субботу.

По ее словам, эта "технология направлена на обман избирателей, очевидно вводящая их в заблуждение". Памфилова подчеркнула, что выдвижение кандидатов-двойников может приводить "к очень тяжелым последствиям".

"Я полагаю, что и в политтехнологическом сообществе такие политтехнологи, которые генерируют подобные идеи, должны стать нерукопожатными. К сожалению, у нас нет правовых полномочий и оснований, чтобы применять к ним какие-то санкции, потому что человек имеет право, если он подал документы и они все в порядке, то мы обязаны его зарегистрировать, но полагаю, что и СМИ должны активно информировать граждан, чтобы они прекрасно понимали, что происходит", - добавила она.

Памфилова выразила надежду, что новый состав Госдумы сможет предпринять необходимые действия для исправления этой ситуации.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будут избираться Дума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Госдума Элла Памфилова

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