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ЦИК проверит слова бывшей жены Грудинина о его офшоре

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком дополнительно проверит информацию о том, что у кандидата в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина может быть зарубежный актив, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он подтвердил, что от бывшей жены политика Ирины Игоревны Грудининой в ЦИК поступило заявление о том, что у него якобы есть в Белизе компания "Бронто".

"В случае, если этот факт подтверждается, то, конечно, следует исключение из списка кандидатов в депутаты", - добавил Булаев.

"У нас стопроцентная уверенность, что никаких офшоров, никаких счетов, никаких других инструментов в нарушение действующего законодательства у Грудинина нет, поэтому нет никаких оснований для его снятия, - сказал в четверг "Интерфаксу" первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. - Уполномоченный КПРФ, в адрес которой пришла информация от Николая Булаева, предоставила все документы, которые подтверждают отсутствие владения этим офшорам у Павла Николаевича".

Директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Грудинин входит в первую тройку общефедеральной части списка КПРФ на выборах в Госдуму. О заявлении его бывшей жены в ЦИК ранее сообщили СМИ. 20 июля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя это, заявил, что Грудинина из партийного списка "никто убирать не будет".

Грудинин в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от КПРФ и занял второе место с результатом 11,77% голосов. После выборов он развелся. В начале 2019 года КПРФ пыталась передать ему депутатский мандат умершего Жореса Алферова, но получила отказ ЦИК.

Павел Грудинин КПРФ Николай Булаев Центризбирком Госдума Геннадий Зюганов Ирина Грудинина

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