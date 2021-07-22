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Документы для регистрации кандидатов на выборы в ГД подали 11 партий

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Партия "Зелёная альтернатива", Партия Роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) в четверг представили в Центризбирком России документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму VIII созыва, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Таким образом документы подали уже 11 партий.

Ранее Шевченко сообщал, что ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Гражданская платформа", "Родина", "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) и "Зелёные" представили в ЦИК РФ документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму. При этом Центризбирком уже зарегистрировал список ЛДПР. Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.

ЦИК РФ завершил заверение списков кандидатов от 15 политических партий. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, более 5,8 тыс. кандидатов от 15 партий выдвинуты для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 30 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

Госдума

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