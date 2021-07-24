Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

КПРФ подготовит апелляцию в Верховный суд в связи с решением ЦИК по Грудинину

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд России после исключения Павла Грудинина из федерального списка депутатов от партии на выборы в Госдуму, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"По законодательству - в Верховный суд подготовить апелляцию во всех деталях", - сказал он журналистам в субботу.

"Я уверен, что мы еще восстановим (Грудинина). У нас есть время, - заявил Зюганов. - Верховный суд по формуле пять дней, вторая апелляция еще пять дней, еще ЕСПЧ. И акции протеста".

Он сообщил, что КПРФ рассчитывает, что ЕСПЧ поставит дело Грудинина на рассмотрение "гораздо быстрее, чем обычно, потому что оно политическое".

"Попросим всех наших союзников по своей линии каждому, используя свои возможности, дать подробный анализ и рассказ о том, что вы реально видели. Они не требуют комментария. Просто стыдно", - отметил Зюганов.

Он сказал, что в знак протеста партия может инициировать общероссийскую акцию.

"У нас есть и другие рычаги, мы проведем общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свое отношение везде", - сказал Зюганов.

В РоссииЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Грудинина из списка КПРФЧитать подробнее

По его словам, штаб протестных действий КПРФ определит более подробный план акций 27 июля.

Центризбирком России в субботу принял решение исключить кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Грудинина из федерального списка кандидатов из-за наличия у него активов в иностранном банке.

КПРФ Павел Грудинин Госдума ЦИК РФ Геннадий Зюганов

Новости по теме

Новости

Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

ЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Грудинина из списка КПРФ

В Ставрополе неизвестные убили полицейского

Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу

Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу

Памфилова сообщила о жалобах на выдвижение кандидатов-двойников в Думу

Минздрав назвал противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

Минздрав назвал противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

В России выявили еще 23 947 случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 23 947 случаев заражения коронавирусом

ЦИК планирует исключить Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

На Кубани в результате ДТП с туристическим автобусом погиб человек

Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');