КПРФ подготовит апелляцию в Верховный суд в связи с решением ЦИК по Грудинину

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд России после исключения Павла Грудинина из федерального списка депутатов от партии на выборы в Госдуму, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"По законодательству - в Верховный суд подготовить апелляцию во всех деталях", - сказал он журналистам в субботу.

"Я уверен, что мы еще восстановим (Грудинина). У нас есть время, - заявил Зюганов. - Верховный суд по формуле пять дней, вторая апелляция еще пять дней, еще ЕСПЧ. И акции протеста".

Он сообщил, что КПРФ рассчитывает, что ЕСПЧ поставит дело Грудинина на рассмотрение "гораздо быстрее, чем обычно, потому что оно политическое".

"Попросим всех наших союзников по своей линии каждому, используя свои возможности, дать подробный анализ и рассказ о том, что вы реально видели. Они не требуют комментария. Просто стыдно", - отметил Зюганов.

Он сказал, что в знак протеста партия может инициировать общероссийскую акцию.

"У нас есть и другие рычаги, мы проведем общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свое отношение везде", - сказал Зюганов.

По его словам, штаб протестных действий КПРФ определит более подробный план акций 27 июля.

Центризбирком России в субботу принял решение исключить кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Грудинина из федерального списка кандидатов из-за наличия у него активов в иностранном банке.