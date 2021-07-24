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Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу

Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу
Павел Грудинин
Фото: Ura.ru/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин попросил Центризбирком России разрешить ему участвовать в предстоящей избирательной кампании.

"Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты", - сказал он на заседании ЦИК в субботу.

Ранее стало известно, что Центризбирком в субботу планирует исключить Грудинина из федерального списка кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Как заявил Грудинин на заседании ЦИК, "никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет".

"Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение", - считает он.

"КПРФ - партия оппозиционная, кого-то напугала, кто-то боится большого эффекта объединения левых сил", - добавил Грудинин.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Будут избираться Дума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Павел Грудинин КПРФ Госдума ЦИК РФ

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