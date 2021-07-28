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ЦИК увязал с COVID-19 работу международных наблюдателей на выборах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Приезд и работа на сентябрьских выборах иностранных и международных наблюдателей будет зависеть от ситуации с коронавирусом, следует из постановления Центризбиркома России.

О принимаемых решениях наблюдателей будут информировать дополнительно.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, ряд миссий наблюдателей уже приезжают в Россию.

Иностранные или международные организации наблюдателей могут быть зарегистрированы и находиться как в России, так и за ее пределами, говорится в постановлении. При этом наблюдатель будет работать самостоятельно и независимо за свой счет или за счет пославшей его организации. Вмешиваться в избирательный процесс они не имеют права.

Пригласить наблюдателей могут президент России, Госдума, Совет Федерации, правительство и Центризбирком.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума коронавирус

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