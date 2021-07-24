ЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Грудинина из списка КПРФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу исключил кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Павла Грудинина из федерального списка из-за наличия у него активов в иностранном банке.

Постановление Центризбиркома одобрено на заседании комиссии. В документе отмечается, что, согласно федеральному закону, гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Госдумы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в ЦИК документов для его регистрации закрыть счета и вклады, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Согласно постановлению, поступившая от Генеральной прокуратуры РФ информация свидетельствует, что Грудинин требование не выполнил, и это является основанием для исключения кандидата из федерального списка.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия принимает решение на основании данных Генпрокуратуры РФ, она не вправе "заниматься расследованием и давать оценку".

"Сначала рабочая группа (Центризбиркома) рекомендовала зарегистрировать Грудинина. Те документы, которые были им представлены, мы рассмотрели, и у нас не было оснований ему не доверять (...). К заявлению Ирины Грудининой (бывшей жены кандидата - ИФ) не было приложено никаких документов, поэтому сначала мы приняли решение рекомендовать о регистрации (Грудинина)", - отметила глава Центризбиркома.

В свою очередь зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не было информации, препятствующей его регистрации. По словам Булаева, после совещания рабочей группы 22 июля Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у кандидата доли в иностранной компании. Замглавы комиссии сообщил, что ФНС России будет проводить проверку.

В субботу ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов от партии КПРФ. Ранее 11 июля комиссия заверила федеральный список партии из 345 кандидатов, включая Грудинина. Тогда также был заверен список партии всех 225 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина заявила в ЦИК РФ о якобы имеющейся у него доли в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы.

Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента РФ от КПРФ. Тогда он занял второе место с результатом 11,77% голосов.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать Грудинину депутатский мандат ушедшего из жизни парламентария Жореса Алферова, но получила отказ ЦИК.