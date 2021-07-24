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В Тюменской области из-за COVID запретили ночную работу кафе и ресторанов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области ввели ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время с 28 июля по 11 августа, сообщает областной оперативный штаб в субботу.

Запрет распространяется на период с 24:00 до 6:00 (время местное), в это время разрешено работать только предприятиям общественного питания в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, а также точкам питания вдоль автомобильных дорог.

Кроме того, запрещена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торгово-развлекательных комплексах. Кафе и другие точки общепита в ТРК могут работать только на вынос продукции.

Согласно данным оперативного штаба, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией с начала месяца выросла в три раза: с 86 случаев за сутки на 1 июля до 269 - на 24 июля.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано более 44,6 тыс. случаев заражения COVID-19.

Хроника коронавируса. Июль.

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Тюменская область Коронавирус

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