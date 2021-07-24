В России выявили еще 23 947 случаев заражения коронавирусом

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 947 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В субботу второй раз в июле за сутки зафиксировано 799 летальных исходов от коронавируса, такое же количество скончавшихся было 16 июля. Наибольшее число умерших в Москве - 105, в Санкт-Петербурге - 73, в Иркутской области - 32. После перенесенной болезни выздоровели 21 952 человека.

В Москве зарегистрировали 3 376 новых случаев COVID-19 за сутки, еще 6 577 пациентов были выписаны по выздоровлении. В Московской области выявлено 2 096 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 937.

Еще 533 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 488 - в Свердловской области, 487 - в Красноярском крае, 472 - в Воронежской области, 423 - в Пермском крае, 406 - в Иркутской области, 396 - в Крыму, 378 - в Ростовской области, 368 - в Омской области, 329 - в Самарской области, 328 - в Хабаровском крае, 315 - в Волгоградской области, 312 - в Челябинской области, 310 - в Оренбургской области, 298 - в Брянской области, 293 - в Ставропольском крае, по 290 - в Астраханской области, Забайкальском крае.

Кроме того, 279 человек заразились в Коми, 276 - в Алтайском крае, 269 - в Тюменской области, 264 - в Тверской области, 261 - в Приморском крае, 260 - в Ульяновской области, 254 - в Мурманской области, 252 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 102 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 153 095 умерших и 5 млн 471 тыс. 956 выписанных.