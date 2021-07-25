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"РЖД" перевезли 3,2 тыс. пассажиров задержанных на Транссибе поездов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) за три дня после разрушения моста через Транссиб в Забайкальском крае перевез 3,2 тыс. пассажиров задержанных поездов, сообщается в телеграм-канале монополии.

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Более двух тысяч продолжили путь на автобусах, еще более 900 человек перевозили на самолетах.

"Прямо сейчас из Хабаровска в Читу летят два самолета с 216 пассажирами. После приземления совершат обратный рейс, регистрация уже идет. Всего сегодня будет шесть рейсов по этому маршруту", - сказано в сообщении.

Пассажиры всех задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием.

Из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром 23 июля обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе. Движение поездов остановлено.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил правительству взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.

Как было сказано на совещании, оперативные службы планируют восстановить движение за пять суток.

РЖД

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