Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Магаданской области за минувшие выходные уменьшилась с 63 тысяч га до 95 га - ливневые дожди потушили почти все возгорания в регионе.

"В Магаданской области зафиксированы четыре природных пожара. Площадь активного горения 95 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как сообщалось, 23 июля в Магаданской области объявили экстренное предупреждение о сильных дождях в восьми муниципалитетах. В тот же день в регионе были зафиксированы шесть лесных пожаров на площади 63 тысяч га.

Ранее дожди помогли потушить почти половину пожаров в Магаданской области.