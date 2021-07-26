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Сильные дожди потушили почти все лесные пожары на Колыме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Магаданской области за минувшие выходные уменьшилась с 63 тысяч га до 95 га - ливневые дожди потушили почти все возгорания в регионе.

Лесные пожары в России

"В Магаданской области зафиксированы четыре природных пожара. Площадь активного горения 95 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как сообщалось, 23 июля в Магаданской области объявили экстренное предупреждение о сильных дождях в восьми муниципалитетах. В тот же день в регионе были зафиксированы шесть лесных пожаров на площади 63 тысяч га.

Ранее дожди помогли потушить почти половину пожаров в Магаданской области.

Магаданская область МЧС

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