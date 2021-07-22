На Колыме объявили экстренное предупреждение о сильном дожде

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение о сильном дожде 23 июля. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в восьми муниципалитетах, сообщила в четверг пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

Это Магадан, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский, Сусуманский, Среднеканский, Омсукчанский, Северо-Эвенский и Ольский городские округа.

Из-за ливней возможны обрывы линий электропередачи, нарушения в работе ЖКХ и автомобильном сообщении. Могут обрушиться ветхие или плохо закрепленные конструкции, рекламные щиты, начаться затопления и оползни, предупредили в пресс-центре. Также могут пострадать дороги, дамбы и мосты.

Кроме того, в Тенькинском, Ягоднинском и Среднеканском городских округах Магаданской области бушуют лесные пожары. 23 июля уже зарегистрировали 11 возгораний на площади в 76 тысяч га, что почти в два раза меньше, чем сутки назад. Из них шесть пожаров находятся в труднодоступных местах.