Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 963 692+518 190

На Колыме объявили экстренное предупреждение о сильном дожде

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение о сильном дожде 23 июля. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в восьми муниципалитетах, сообщила в четверг пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

Это Магадан, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский, Сусуманский, Среднеканский, Омсукчанский, Северо-Эвенский и Ольский городские округа.

Из-за ливней возможны обрывы линий электропередачи, нарушения в работе ЖКХ и автомобильном сообщении. Могут обрушиться ветхие или плохо закрепленные конструкции, рекламные щиты, начаться затопления и оползни, предупредили в пресс-центре. Также могут пострадать дороги, дамбы и мосты.

Кроме того, в Тенькинском, Ягоднинском и Среднеканском городских округах Магаданской области бушуют лесные пожары. 23 июля уже зарегистрировали 11 возгораний на площади в 76 тысяч га, что почти в два раза меньше, чем сутки назад. Из них шесть пожаров находятся в труднодоступных местах.

Колыма Магаданская область МЧС

Новости
Пандемия коронавируса

Повторная вакцинация началась во всех прививочных пунктах Москвы

Амурского министра привезли с турбазы в больницу с травмами

Начальник УГИБДД Ставрополья Сафонов арестован по делу о взятках

Начальник УГИБДД Ставрополья Сафонов арестован по делу о взятках

Арестованы два фигуранта по делу начальника УГИБДД по Ставрополью

Дуров знал о включении его телефона в базу данных программы для слежки

Дуров знал о включении его телефона в базу данных программы для слежки

В Совфеде сочли, что соглашение США-ФРГ даст РФ возможность достроить "Северный поток 2"

Что произошло за день: среда, 21 июля

Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается

Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается
Дело Вячеслава Гайзера

Приговор экс-главе Коми Гайзеру по делу о превышении полномочий вступил в силу

Голикова заявила, что коллективного иммунитета в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');