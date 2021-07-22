Дожди помогли потушить почти половину пожаров в Магаданской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади больше 76 тыс. гектаров, что почти в два раза меньше, чем сутки назад, благодаря прошедшим дождям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Работники Авиалесоохраны в тяжелых условиях продолжают борьбу с лесными пожарами на территории Тенькинского, Ягоднинского и Среднеканского городских округов. За последние сутки ликвидировано три пожара на площади 58 313 гектаров", - говорится в сообщении.

В Ягоднинском городском округе потушили пожар в районе реки Джелгала, а в районе поселка Ларюковая пожарные применили встречный отжиг, чтобы защитить линии электропередачи и не дать огню пройти дальше на юго-восток.

"По информации сотрудников Минприроды Магаданской области, именно этот эпизод с "горящей сопкой" попал на видео очевидцев и распространился в социальных сетях", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, удалось предотвратить распространение огня в районе Верхней Буюнды в Среднеканском городском округе и обезопасить поселок Омчак в Тенькинском городском округе.

На местах продолжают работать 39 работников Авиалесоохраны. На удаленной и труднодоступной территории зарегистрировано шесть лесных пожаров.