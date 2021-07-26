АТОР прогнозирует высокие цены на прямые рейсы на курорты Египта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов, заявила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Оперштаб разрешил выполнять пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В ближайшие дни станет известно, какие авиакомпании полетят по этим маршрутам. Спрос перевозчиков на выполнение рейсов огромный - из Москвы и регионов в совокупности запрошено около 230 допусков. Но поскольку оперштаб разрешил всего по пять рейсов в неделю на каждый курорт, прямой перелет не получится дешевым - его стоимость будет минимум вдвое дороже стыковочного", - сказала она.

Как отметила Ломидзе, больше всего шансов получить разрешение на выполнение рейсов у авиакомпаний группы "Аэрофлот". Кроме того, на направления выйдут и египетские авиакомпании. В частности, перевозчик Fly Egypt планирует выполнять рейсы из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Москву ("Внуково"). Также на курорты, по мнению АТОР, могут выполняться и грузопассажирские рейсы, но они мало влияют на стоимость перевозки.

"Ввиду огромного спроса прямой перелет "Аэрофлотом" на курорты Египта и обратно будет стоить не менее 70 тыс. рублей. Примерно в такую же сумму сегодня обойдется пакетный тур на курорты Египта с наземным трансфером из Каира и перелетом туда и обратно из регионов. Отдельно авиабилет можно приобрести от 23 тыс. рублей", - уточнила эксперт.

Ломидзе рассказала, что, по информации АТОР, возвращение перевозки на курорты Египта будет поэтапным и зависящим по срокам от решения комиссии во главе с Роспотребнадзором, которой предстоит оценить эпидемиологическую обстановку в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

"Предполагается, что российская делегация отправится на Красное море в первой декаде августа, и после этой инспекции, ориентировочно во второй половине месяца, можно ожидать расширения квоты по египетским курортным направлениям с 5 до 7 рейсов в неделю, а в сентябре квоту могут расширить и на регионы", - добавила она.

Как считают в АТОР, в октябре или к началу ноября ограничения по количеству рейсов на курорты Египта могут быть сняты, по крайней мере, для крупных городов. По словам Ломидзе, на российских и турецких курортах к ноябрю закончится сезон, а другие доступные зимние направления закрыты, поэтому авиакомпании будут активно лоббировать отмену квот и других ограничений на курорты Египта.

В минувшую пятницу, 23 июля, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта.

Решение было принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки ситуации на курортах после того, как 8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом, а также рекомендацию для турбизнеса не продавать туры в эту страну.