Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания Россия сообщила, что получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта. Перевозчик готов начать такие полеты с 9 августа, уточнил "Интерфаксу" представитель компании.

Для обеспечения безопасности пассажиров в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность", добавил он.

Рейсы компания будет выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

Авиасообщение с Египтом было прервано после того, как ФСБ России в ноябре 2015 года признала терактом крушение пассажирского самолета "Когалымавиа" над Синаем. Российская сторона обусловила возобновление полетов улучшением мер безопасности в аэропортах Египта.

В апреле 2018 года после долгих переговоров и проверок аэропортов было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх оставались под запретом, хотя постоянно появлялись слухи о скором их возобновлении. Путь на курорты через Каир занимал у россиян от пяти до восьми часов.

8 июля президент Владимир Путин окончательно отменил собственный указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. В частности, он отменил рекомендацию туроператорам не продавать туры, предусматривающие перелеты в Египет.

23 июля оперштаб при правительстве по борьбе с коронавирусом разрешил авиакомпаниям летать на курорты Египта с 9 августа. Первоначально были одобрены по пять регулярных рейсов в неделю для каждого направления и только из Москвы.

Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит ситуацию с коронавирусом в стране. Делегация прибыла в Египет 27 июля. В тот же день стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов на курорты Египта: это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия".

"Россия" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний страны. Ее базовые аэропорты - петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.