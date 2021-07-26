Второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе объявлен в розыск

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи СКР и оперативные сотрудники установили личность второго подозреваемого в нападении на заместителя начальника отдела №4 уголовного розыска УМВД по Ставрополю, сообщает управление СКР по Ставропольскому краю.

"Это Кениев Заурбек 1977 года рождения. В настоящее время Кениев объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Вооруженное нападение на замначальника отдела №4 угрозыска по Ставрополю было совершено в ночь на 24 июля возле одного из многоэтажных домов в краевом центре. В результате он с ранениями был госпитализирован и скончался в реанимации. Нападавших, по предварительным данным, было двое, стрелял один из них. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В субботу в Андроповском районе Ставрополья был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве, который прятался в заброшенных постройках.