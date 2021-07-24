Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали 28-летнего подозреваемого в нападении на замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю, сообщает СУ СКР по региону.

В ближайшее время он будет доставлен в СКР.

Как сообщалось, вооруженное нападение на полицейского было совершено минувшей ночью возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Пострадавший был госпитализирован и скончался в реанимации. Нападавших, по предварительным данным, было двое, стрелял один из них. Возбуждено уголовное дело об убийстве.