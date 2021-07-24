В Ставрополе неизвестные убили полицейского

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по городу Ставрополю скончался в реанимации после нападения на него неизвестных, сообщает СУ СКР по Ставрополью в субботу.

"По данным следствия, ночью возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные напали на полицейского, один из них выстрелил в него", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ведется розыск нападавших, сообщили в СКР.

Ранее об убийстве полицейского в Ставрополе "Интерфаксу" сообщил информированный источник. "Выясняются обстоятельства нападения на замначальника уголовного розыска одного из горотделов полиции. Он погиб", - сказал собеседник агентства.