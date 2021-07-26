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Первому задержанному за убийство полицейского в Ставрополе предъявили обвинение

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Обвинения предъявлены задержанному в рамках дела о нападении на замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ибрагим Симбаригов, который уже дал признательные показания, обвиняется по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство по найму) и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия). В суд направлено ходатайство о его аресте, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в 2020 году Симбаригов освободился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

Сейчас следователи совместно с оперативниками устанавливают местонахождение еще одного участника преступления, который объявлен в розыск.

Вооруженное нападение на замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю было совершено в ночь на 24 июля возле многоэтажного дома. Полицейский был госпитализирован с ранениями и умер в реанимации. Нападавших, по предварительным данным, было двое, стрелял один из них. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В субботу в Андроповском районе Ставрополья был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве, который прятался в заброшенных постройках.

Ставрополье

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