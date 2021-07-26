В Кремле заявили, что не могут реагировать на статью Сафронова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, прочитал ли Владимир Путин опубликованную на прошлой неделе статью обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

"Я не знаю, было ли время у президента с этим ознакомиться", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, какова реакция Кремля на эту статью, Песков сказал: "Мы не можем реагировать на это".

Ранее пресс-секретарь сообщал, что статья Сафронова вошла в дайджесты обзора прессы для кремлевских чиновников. "Да, она включена в дайджест как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, читали ли в Кремле этот материал.

На прошлой неделе издание "Ведомости" опубликовало статью Сафронова "Шпионов делать из этих людей", которую он передал через адвокатов. Колонка посвящена работе следствия с подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам о госизмене и шпионаже.