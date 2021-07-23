Сайт "Ведомостей" упал из-за DDos-атаки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сайт газеты "Ведомости" недоступен из-за DDos-атаки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которой принадлежит издание.

"Идет DDos-атака на наши сервера, мы прилагаем все усилия для восстановления работы сайта", - сказали в пресс-службе.

23 июля на сайте в разделе "Мнения" была опубликована колонка бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова "Шпионов делать из этих людей". Он передал ее редакции из СИЗО через адвокатов. В ней Сафронов рассказал о работе следствия с подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам о госизмене и шпионаже.

Перед тем, как сайт перестал открываться, статья с сайта исчезла.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, статья Сафронова вошла в дайджесты обзора прессы, которые ежедневно готовят для Владимира Путина. На уточняющий вопрос, есть ли какая-то реакция на статью, Песков ответил: "нет".

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и с тех пор находится под стражей. По данным защиты, следствие полагает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о действиях российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину. Он считает, что его преследуют за его журналистскую работу.

Президент Владимир Путин в 2020 году заявил, что дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал" и что его судят не за журналистику и что с этим не связаны какие-либо недоброжелатели в ФСБ или СКР.