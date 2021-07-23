В Кремле ознакомились со статьей Ивана Сафронова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Статья журналиста Ивана Сафронова вошла в дайджесты обзора прессы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, она включена в дайджест как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, читали ли в Кремле этот материал.

На уточняющий вопрос, есть ли какая-то реакция на статью, Песков ответил: "нет".

Находящийся под арестом по обвинению в государственной измене журналист Иван Сафронов опубликовал первый материал после задержания. Колонка "Шпионов делать из этих людей" была опубликована в пятницу на сайте "Ведомостей" в рубрике "Мнения". Статья посвящена работе следствия с подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам о госизмене и шпионаже.

Сейчас статья недоступна, компания "Бизнес Ньюс Медиа", которой принадлежит издание, сообщила о DDos-атаке на сайт.

По словам Ивана Павлова - защитника Сафронова, - статья была передана в издание через адвокатов.