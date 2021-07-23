В "Ведомостях" заявили, что не удаляли с сайта статью Сафронова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сайт "Ведомостей", который несколько часов был недоступен, частично восстановил работу, сообщила редакция. Ранее там говорили, что на сервера издания осуществляется DDos-атака. Также в редакции прокомментировали исчезновение с сайта публикации авторства Ивана Сафронова.

"Полное восстановление ресурса займет некоторое время", - отметила редакция и извинилась перед читателями и подписчиками за сбой.

Сайт "упал" около 13:00 и снова заработал в 16:40. Незадолго до этого с сайта исчезла колонка арестованного по делу о госизмене бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова "Шпионов делать из этих людей". Текст он передал через адвокатов. Его опубликовали в рубрике "Мнения", в том числе в бумажной версии газеты.

Статья оставалась доступна как при просмотре через Telegram, так и в бумажном пятничном номере газеты. Специально её никто с сайта не удалял, заявляют в редакции.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле прочитали статью Сафронова, так как она вошла в ежедневные дайджесты обзора прессы.