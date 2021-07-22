Датчик разгерметизации сработал в самолете, летевшем из Москвы в Пермь

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Датчика разгерметизации сработал в самолете "Аэрофлота", летевшем в Пермь из Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) в четверг.

"Сегодня ночью при заходе на посадку командир пассажирского Airbus A-320, выполнявшего рейс Москва ("Шереметьево") - Пермь, доложил диспетчеру о срабатывании датчика разгерметизации. Экипаж принял решение снизиться до безопасной высоты. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет стоит в аэропорту Перми, специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, командир самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс СУ-1394, во время полета доложил о падении давления в пассажирской кабине. На борту находилось 130 пассажиров, из них семь детей. Пострадавших нет.

По данному факту Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.