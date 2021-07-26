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Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово". Это следует из данных сервиса FlightRadar24.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что посадка воздушного судна прошла штатно.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета воздушного судна. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация - экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.

Как позже сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судно совершило посадку на одном двигателе - второй отказал во время полета.

Belavia Москва Домодедово

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