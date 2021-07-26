Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с оппозиционером Алексеем Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что они "используются для пропаганды" организаций, признанных в РФ экстремистскими.

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального", в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Там уточнили, что, "согласно требованию Генпрокуратуры России, упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и "штабов Навального" (все эти организации признаны экстремистскими, а ФБК и ФЗПГ включены в реестр иностранных агентов).

Ранее в понедельник соратники Навального сообщили в соцсетях, что Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера.