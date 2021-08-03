Суд оштрафовал ФБК на полмиллиона рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве Симоновский суд оштрафовал на 500 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией) за отсутствие маркировки "иноагент" на сервисе по поиску дел в ЕСПЧ.

Суд нашел в этом нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

В октябре 2020 года Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов, поскольку столичное управление министерства выявило, что на счет фонда из Испании и США поступило несколько переводов на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицали, что получали финансирование из-за границы, а сделанные переводы не могли вернуть обратно, поскольку счет организации был заблокирован следствием.

9 июня Мосгорсуд по требованию прокуратуры Москвы признал экстремистскими ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, иностранный агент) и "Штабы Навального" и запретил их деятельность. Решение суда подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности организаций.