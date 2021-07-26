Губернатор Алтайского края поручил расширить производство кислорода

Регион закупает кислород у других субъектов и в Казахстане

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать в регионе дополнительные мощности по производству медицинского кислорода, сообщил пресс-центр администрации края. Чиновники рассмотрели этот вопрос 26 июля на аппаратном совещании правительства края.

По данным регионального Минздрава, до начала пандемии медицинские учреждения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. Сейчас им нужно около 50 тонн в сутки. Край производит от 5 до 7 тонн кислорода, недостающие объемы приходится закупать в других регионах и Казахстане.

Поэтому Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки и проработать возможности господдержки на создание нового производства.