В РФ из-за COVID задействованы все мощности по производству кислорода

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В связи с ситуаций с коронавирусом в стране задействованы "абсолютно все возможности" по производству медицинского кислорода, основные предприятия "работают с предельной загрузкой", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если говорить в целом по стране, мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности, четыре основных производителя работают с предельной загрузкой. В сутки они выпускают более полутора тысяч тонн кислорода, это почти три четверти всего производимого в России объема", - заявил Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

С учетом ситуации более чем 90 процентов мощностей этих предприятий переведены на выпуск именно медицинского кислорода, добавил он.

"Дополнительно по нашей просьбе предприятия химии, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли, ОПК выделили свыше 100 тонн суточного объема технического кислорода", - сказал Мантуров.

Для его переработки в медицинский профильным предприятиям выданы соответствующие лицензии, добавил он.