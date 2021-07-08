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Потребление кислорода в иркутских ковид-госпиталях удвоилось

Однако в Минздраве опровергают фейки о гибели больных из-за нехватки кислорода

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В ковид-больницах Иркутской области потребление кислорода выросло в два раза по сравнению с пиковыми показателями 2020 года, сообщил через пресс-службу глава Минздрава региона Яков Сандаков.

"Особенность третьей волны ковида в том, что вирус мутировал, и ключевую роль в лечении тяжелых пациентов играет кислородная поддержка. Сейчас нашим ковидным госпиталям требуется в два раза больше кислорода, чем в самые пиковые показатели прошлой волны", - сказал он и добавил, что пока потребности больниц полностью удовлетворяются.

По словам министра, в регионе есть несколько производителей жидкого кислорода. Дополнительно его доставляют из других регионов: Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска и Хабаровска. Весь поступающий кислород оперативно распределяется по госпиталям, за ситуацией ежедневно следят областной минздрав и главврачи.

"Минимально мы расходуем 28 тонн в сутки. К сожалению, в социальных сетях сейчас распространяется много фейковой информации о том, что люди умирают, потому что в больницах нет кислорода. Это не так. Да, люди от ковида умирают, но это не связано с отсутствием кислорода в лечебных учреждениях", - подчеркнул Сандаков.

Сейчас в регионе задействованы 2 131 койка с подачей кислорода и 763 реанимационных коек.

В начале июля в федеральном Минпромторге сообщили, начали обсуждать с потребителями технического кислорода возможность использования его резервов на случай, если больницам перестанет хватать медицинского кислорода.

Утром 8 июля областной оперштаб сообщил, что в регионе за сутки выявили 348 новых случаев заражения коронавирусом, были госпитализированы 133 заболевших, умерли 35 больных. На утром четверга в больницах лечились 5 554 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Иркутской области выявили 76 875 случаев коронавирусной инфекции, умерли 3 390 заболевших.

Хроника коронавируса. Июль.

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Иркутская область коронавирус Минздрав. Яков Сандаков

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