В Сочи нашли тело девочки, утонувшей с родителями во время ливня
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в море тело ребенка, который исчез со своими родителями и знакомой во время непогоды в минувшую пятницу.
Тело ребенка нашли в море в 700 метрах от берега, сказали "Интерфаксу" в Службе спасения Сочи в понедельник. Проводятся все необходимые мероприятия по эвакуации тела из моря.
Ранее сообщалось, что 23 июля во время непогоды ливень снес в реку Мацеста автомобиль, в котором находились четыре человека: отец, мать, ребенок и их знакомая.
Сначала в реке Мацеста обнаружили тело водителя. Позднее нашли автомобиль, в котором находилась погибшая женщина. Тело второй женщины нашли в реке.