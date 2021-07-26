В Сочи нашли тело девочки, утонувшей с родителями во время ливня

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в море тело ребенка, который исчез со своими родителями и знакомой во время непогоды в минувшую пятницу.

Тело ребенка нашли в море в 700 метрах от берега, сказали "Интерфаксу" в Службе спасения Сочи в понедельник. Проводятся все необходимые мероприятия по эвакуации тела из моря.

Ранее сообщалось, что 23 июля во время непогоды ливень снес в реку Мацеста автомобиль, в котором находились четыре человека: отец, мать, ребенок и их знакомая.

Сначала в реке Мацеста обнаружили тело водителя. Позднее нашли автомобиль, в котором находилась погибшая женщина. Тело второй женщины нашли в реке.