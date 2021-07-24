Обнаружены еще две жертвы ливня в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили в реке Мацеста автомобиль Toyota, который во время ливня в Сочи съехал с моста, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Он отметил, что в машине обнаружена погибшая женщина, еще одну жертву нашли в реке. Поиски ребенка продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили в реке Мацеста тело водителя автомобиля. Всего в автомобиле находилось четыре человека.

Проводится проверка конструкции моста, с которого машина скатилась в реку во время стихии.

Как сообщалось, накануне вечером в Сочи прошел залповый ливень, на время было перекрыто движение на участке федеральной трассы А -147 Джубга - Сочи. Поднялся уровень воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста.