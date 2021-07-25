В Сочи после шторма открыли все пляжи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, который начался в ночь на субботу.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор", - сообщил в воскресенье в своем официальном телеграм-аккаунте мэр города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться.

Копайгородский поблагодарил всех, кто помогает восстанавливать город. Как отметил мэр, "благодаря такой слаженности задача - привести в порядок все пострадавшие улицы - будет выполнена в максимально короткие сроки".

По его словам, "в целом город сейчас функционирует в обычном режиме, основные гостевые маршруты непогода не затронула". "И сейчас курорт уже живет привычной жизнью", - добавил Копайгородский.

В Сочи 23 июля прошли залповые ливни, которые спровоцировали выход рек и подтопление ряда жилых районов.