Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:07Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

В Сочи после шторма открыли все пляжи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, который начался в ночь на субботу.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Из-за шторма они были закрыты. За это время арендаторы оперативно вывезли весь мусор", - сообщил в воскресенье в своем официальном телеграм-аккаунте мэр города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться.

Копайгородский поблагодарил всех, кто помогает восстанавливать город. Как отметил мэр, "благодаря такой слаженности задача - привести в порядок все пострадавшие улицы - будет выполнена в максимально короткие сроки".

По его словам, "в целом город сейчас функционирует в обычном режиме, основные гостевые маршруты непогода не затронула". "И сейчас курорт уже живет привычной жизнью", - добавил Копайгородский.

В Сочи 23 июля прошли залповые ливни, которые спровоцировали выход рек и подтопление ряда жилых районов.

Сочи

Новости по теме

Новости

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

Задержан подозреваемый по делу о гибели главы Минсвязи Приамурья

Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер "Механик Сизов"

Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер "Механик Сизов"

Путин отметил, что у ВМФ России есть всё необходимое для защиты страны

В России зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19 за сутки

Главный военно-морской парад начался в Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Петербурге

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июля

Умер глава Минсвязи Приамурья, госпитализированный с турбазы с травмами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');