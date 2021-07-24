Один человек погиб после съезда машины в реку Мацеста в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль съехал с моста в реку Мацеста в Сочи: тело водителя уже нашли, поиски его пассажирок продолжаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в субботу.

"По предварительным данным, вечером 23 июля водитель автомобиля "Toyota" с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате (машина - ИФ) оказалась в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается", - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне вечером в Сочи произошел ливень, который привел причиной выхода воды из рек и подтопления ряда территорий.