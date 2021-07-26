Армейская авиация сбросила более 330 тонн воды на очаги природных пожаров в Карелии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Карелии, сообщили в пресс-службе округа в понедельник.

"В Республике Карелия экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров. За 6 дней работы экипажем многоцелевого вертолета Ми-8 было сброшено более 330 тонн воды на очаги возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Там отметили, что в ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви и Кудама. "В данный момент работы по ликвидации пожаров ведутся в районе озера Сямозеро", - отметили в пресс-службе.

К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.