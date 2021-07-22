В Карелию и Якутию привлекут дополнительные силы для тушения пожаров

В Якутии будут искусственно вызывать дожди

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Карелию и Якутию привлекут дополнительные силы для тушения лесных пожаров, снижения пожарной опасности в регионах не ожидается, сообщает федеральная Авиалесоохрана. В Якутии будут искусственно вызывать дожди

"Борьба с пожарами на территории Якутии и Карелии идет в условиях длительного периода действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности в лесах по погоде. Регионам необходимо обеспечить привлечение для тушения лесных пожаров дополнительных сил в рамках Плана межрегионального маневрирования Рослесхоза", - говорится в сообщении.

В районах, где горят леса, "значительного снижения пожарной опасности не ожидается", отмечает Авиалесоохрана.

Согласно сообщению, ведомству поручено продолжить взрывные работы и работы, позволяющие искусственно вызвать осадки для локализации и ликвидации лесных пожаров в Якутии.

В свою очередь, в МЧС России журналистам сообщили, что группировка сил и средств ведомства в Якутии, по состоянию на 22 июля, увеличена еще на 95 человек и 7 единиц техники. В регионе продолжают действовать 227 пожаров - на 19 пожаров больше, чем в предыдущие сутки.

Тем временем в Карелии действует еще 30 очагов природных пожаров. 15 из них, по данным Авиалесоохраны, труднодоступные и удаленные.

С 20 июля режим ЧС в лесах установлен на всей территории Карелии, ранее действовал режим муниципального уровня в Суоярвском и Сегежском районах.

Кроме этого, в Авиалесоохране сообщили, что высокая пожароопасность ожидается в ближайшие дни в Ростовской области.

"Ростовской области, где ожидается жара до +40°С и усиление ветра до 18 м/c и выше, поручено усилить мониторинг лесных и прилегающих к лесам территорий и обеспечить оперативное привлечение группировки сил и средств на тушение лесных пожаров в случаях их возникновения", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил, что обстановка с лесными пожарами на территории России остается сложной, а прогноз развития ситуации – неблагоприятный.

Глава МЧС пояснил, что текущий пожароопасный сезон характеризуется аномально высокими температурами – отсутствие осадков отмечается даже в тех районах, для которых засуха не характерна.