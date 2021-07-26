В Пермском крае ликвидировали пожар на магистральном газопроводе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС потушили пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае, пострадавших нет.

"В 22:30 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина будет установлена. Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в понедельник сообщалось о разгерметизации на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2" у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края. В результате разгерметизации произошел пожар, высота газового факела составляла около 20 м. Кроме того, загорелась сухая растительность на площади 2 гектара. К работам по тушению был привлечен 21 человек и 8 единиц техники.

В 21:00 факельное горение было ликвидировано.

С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе Средняя Азия - Центр - 2, в июле - "Уренгой - Центр-2".

В течение 2020 года в концерне произошло семь эпизодов нарушения герметичности магистральных газопроводов.