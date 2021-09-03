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Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035г

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.

VI Восточный экономический форум

В частности, энергопереход (если он произойдет) может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%. "Сразу оговорюсь, это прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать два маневра (а мы должны это сделать): в первую очередь, развить иные способы переработки - это газохимия и нефтехимия, и превратить эти технологии в более экологичные, тогда мы сможем увидеть другие цифры", - отметил Греф.

Достижение мировой углеродной нейтральности также может сказаться и на бюджете РФ, и на доходах населения. Так, по расчетам Сбербанка, потери российского бюджета за счет недополучения нефтегазовых доходов могут составить примерно 5 трлн рублей к 2035 году, а снижение доходов граждан РФ - до 14%.

Греф, резюмируя, назвал шесть основных рисков энергоперехода для России: падение экспортной выручки, сокращение занятости населения, усиление проблемы моногородов, потенциальная утрата российского лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, потенциальные проблемы энергокомпаний при отсутствии трансформации и их возможное банкротство.

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить всему миру $140 трлн, или 3% мирового ВВП в год, отметил Греф.

Герман Греф ВЭФ

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