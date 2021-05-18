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Сбербанк намерен участвовать в создании системы углеродных квот

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует поучаствовать в создании системы углеродных квот, заявил на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф.

"Мы сейчас очень плотно работаем с правительством с тем, чтобы создать механизмы стимулирования и доступности, в том числе кредитования, обсуждаем различные механизмы субсидирования ставок "зеленых" кредитов и так далее. Сегодня мы докладывали о том, что мы хотим в том числе поучаствовать в создании системы углеродных квот. У нас был такой опыт, мы начинали эту работу в рамках Парижского соглашения, потом по известным причинам все это было остановлено", - сказал он.

О планах предоставить свою Электронную торговую площадку (ЭТП ГПБ) в качестве основы для создания биржи для торговли углеродными единицами (квотами на выбросы парниковых газов) заявлял ранее Газпромбанк. Банк ведет на эту тему диалог с правительством Сахалинской области и профильными ведомствами.

Греф также сообщил, что Сбербанк начал регулярное тестирование всего портфеля на предмет ESG-рисков.

"Мы выявили в результате стресс-тестирования те отрасли, в которых возникает наибольшее количество ESG-рисков. Соответственно и там, где мы также потенциально несем риски резервирования. У нас совершенно практический интерес к этому. Либо мы будем помогать нашим клиентам реализовывать ESG-повестку, финансировать соответствующие предприятия в части снижения ESG нагрузки на окружающую среду, либо мы будем избавляться от этих заемщиков, если они этим не занимаются, в силу того, что это несет нам риски. Скажем так, в долгосрочной перспективе речь идет о 10-15 годах", - заявил Греф.

"Что касается отраслей. Я сейчас вам не могу назвать конкретно. Некорректно называть предприятия, но отрасли вы, конечно, знаете. В первую очередь уголь, все, что связано с добычей полезных ископаемых, удобрения и, конечно, углеводороды. Здесь все основные ESG риски и собраны. Что мы делаем. Сейчас мир опять идет к тому, что он подобного рода механизмы начинает выстраивать. Мы собираемся в них участвовать, и конечно же, помогать нашим клиентам получать доступ к этим механизмам. И выстраивание системы мониторинга ESG-рисков, и определение ESG-рисков для каждого конкретного предприятия, отработка с каждым конкретным предприятием механизмов преодоления этих ESG-рисков и помощь в финансировании трансформации этих предприятий", - добавил он.

Банк планирует довести до 30% долю закупки "зеленой" энергии, до 40% - перерабатываемых отходов, обеспечить 100%-ную углеродную нейтральность в своей сети и производить 100% всех закупок с учетом углеродной нейтральности.

По оценке Сбербанка, объем кредитных ресурсов, который необходим российским предприятиям для того, чтобы полностью преодолеть углеродный след, составит до $1 трлн на горизонте до 2030 года.

ESG - принципы работы компании, основанные на защите естественной среды, добросовестном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и сообществам, качественном корпоративном управлении.

Сбербанк Герман Греф Газпромбанк

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