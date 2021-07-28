Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

КнААЗ начал работу над первым опытным образцом истребителя пятого поколения Checkmate

Презентация Checkmate на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО "Компания Сухой", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Checkmate будут собирать здесь", - подтвердил Слюсарь агентству.

Из материалов к визиту премьера РФ Михаила Мишустина на предприятие следует, что КнААЗ уже приступил к работе над созданием первого опытного образца истребителя для статических испытаний. В среду глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.

В материалах упоминается, что в 2021 году на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона МАКС-2021. Сейчас основным направлением работы КнААЗ является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35 С.

Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству этих военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки глава правительства пообщался с практикантами - студентами Московского авиационного института.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе легкого тактического самолета (ЛТС) создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate будет способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он должен составить конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. В первую очередь самолет будет ориентирован на экспорт, но разработчики рассчитывают и на заказ Минобороны РФ.